Tragedia in Mugello: incidente in moto, muore nello scontro

Barberino del Mugello (Firenze), 10 ottobre 2021 - Tragedia in provincia di Firenze. Un uomo di 63 anni, A.C., residente in provincia di Prato, è morto in un incidente accaduto nel territorio comunale di Barberino del Mugello. E' accaduto nella zona del Cornocchio. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una moto, che sembra fosse guidata dall'uomo. Nello scontro è rimasto ferito un 34enne che non è grave. E' stato portato all'ospedale di Borgo San Lorenzo in codice giallo. Immediato l'intervento del 118, richiesto da altri automobilisti di passaggio. E' intervenuto anche l'elicottero Pegaso, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Borgo San Lorenzo.