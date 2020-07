Scarperia (Firenze), 3 luglio 2020 - E’ ricoverata all’ospedale Meyer di Firenze, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, una giovanissima pilota (13 anni) caduta durante la prima giornata di prove a giornata del CIV, il Campionato Italiano velocità di motociclismo in programma al Mugello. Subito soccorsa in pista dallo staff medico del circuito, la pilota è stata trasportata al Centro Medico interno dove, poco dopo, è atterrato il Pegaso che l’ha elitrasportata all’ospedale fiorentino

© Riproduzione riservata