Si schianta con la moto contro un lampione, grave un 31enne a Calenzano

Calenzano (Firenze), 18 luglio 2024 – Un uomo di 31 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Careggi a Firenze dopo uno scontro in moto avvenuto la notte scorsa a Calenzano. In base ad una prima ricostruzione, il motociclista sarebbe finito con il mezzo contro un lampione.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, oltre ai mezzi del 118. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto prima delle 3 in via del Pratignone dove il mezzo a due ruote percorreva la strada in direzione di Campi Bisenzio. Il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo urtando un palo della luce.