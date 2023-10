Tragedia in strada: 31enne muore travolta da un’auto in retromarcia

Figline Valdarno (Firenze), 21 ottobre 2023 – Incidente mortale oggi 21 ottobre intorno alle 16.30, nel cuore di Figline Valdarno. Una donna di 31 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto in retromarcia.

Si trovava nel centro di Figline, forse per fare shopping. L'auto era parcheggiata in via San Domenico, vicino a un negozio, con la conducente a bordo, una signora di 60 anni. Sembra che la vittima stesse sistemando un carico nel bagagliaio quando, per motivi da chiarire, l'auto ha fatto retromarcia investendola. La donna è morta poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi sanitari arrivati sul luogo dell'incidente. La vittima è residente nel Comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo).

Dell'incidente si è occupata la polizia municipale di Figline e Incisa Valdarno che ha immediatamente informato l'autorità giudiziaria di quanto avvenuto: ci sarà da chiarire la dinamica del tragico incidente. Il Comune ha anche provveduto ad attivare il supporto psicologico per il sostegno ai familiari delle vittime di incidenti stradali, come da protocollo con le associazioni Gabriele Borgogni, Cerchioblu e l'Ordine degli Psicologi della Toscana. Due professionisti sono subito intervenuti per aiutare le famiglie della vittima e della donna alla guida dell'auto. La stessa è stata ricoverata a Ponte a Niccheri in codice giallo.