Rufina (Firenze), 15 luglio 2019 - I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti nel comune di Rufina in via Giuseppe Garibaldi altezza civico 76, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture che si sono scontrate frontalmente. All’arrivo del personale dei vigili del fuoco gli occupanti delle vetture; una donna con una bambina ed un uomo, erano già stati portati in ospedale dal 118. Sul posto Polizia Municipale.

