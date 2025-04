Incidente in bicicletta, escursionista salvato a Fiesole

Firenze, 12 aprile 2025 – Brutta caduta dalla bicicletta sul sentiero Poggio Pratone nel comune di Fiesole per un uomo che è stato soccorso dai vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 12 aprile. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti dalle 13.10 nei pressi di via San Clemente per soccorrere l’uomo ferito. Inviata la squadra di terra che ha raggiunto l’escursionista insieme al personale sanitario: dopo averlo stabilizzato e trasportato fino al fuoristrada dei vigili del fuoco, il ferito è stato portato in ambulanza verso il pronto soccorso. Sul posto anche il personale del Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast).