Incidente frontale a Contea. In condizioni critiche un anziano

Uno schianto terribile. Due feriti, dei quali uno in prognosi riservata. E’ questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sulla strada provinciale 67, sul territorio comunale di Rufina, all’altezza della frazione di Contea. I rilievi sono stati effettuati dal personale del Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, guidata dal comandante Sara Marroncini. E’ stata solo la professionalità di queste persone che ha evitato che i disagi sulla strada - sempre molto trafficata - si trasformassero in caos. Quello che rimane è un bilancio pesante di quanto accaduto e di una ricostruzione dei fatti ancora in corso d’opera.

Tutto è avvenuto nel tratto di strada che si trova nelle vicinanze del distributore Q8. In quella zona, peraltro, c’è un dissuasore di velocità. Anche se poi, tra le ipotesi sotto la lente d’ingrandimento degli agenti, ci sono anche elementi diversi. Lo scontro, sostanzialmente frontale, è avvenuto tra due auto, una Fiat Panda ed una Peugeot. Lo schianto è stato improvviso e terribile, inevitabile per il conducente di una delle due auto, che - in pratica - si è visto arrivare addosso l’altra vettura, senza avere tempo e modo di poter fare qualcosa per evitare l’impatto.

Nello scontro la peggio l’ha avuta un uomo di 86 anni residente a Rufina. Secondo quanto ipotizzato dalla prima ricostruzione, infatti, dovrebbe essere stato lui, con la sua macchina, ad invadere l’altra corsia, dove stava sopraggiungendo l’altra vettura alla cui guida si trovava un 67enne. Rimane da capire cosa possa aver provocato quella deviazione fatale. L’ipotesi del malore è tutt’ora accreditata. Le condizioni dell’anziano restano critiche e la sua prognosi riservata.

Leonardo Bartoletti