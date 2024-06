Incidente in FiPiLi a Scandicci, traffico in tilt e code verso Firenze

Firenze, 22 giugno 2024 – Incidente in FiPiLi. È successo intorno alle ore 14:20 tra lo svincolo di Lastra a Signa e Scandicci in direzione Firenze.

In base alle prime informazioni almeno due auto sarebbero coinvolte nello schianto. Le vetture si sono intraversate in mezzo alla carreggiata. Al momento non si hanno dettagli sullo stato di salute delle persone a bordo delle due autovetture.

Traffico paralizzato in direzione Firenze con lunghe code. Rallentamenti per curiosi anche in direzione mare.

Sul posto intervento della polizia stradale, dei soccorritori del 118 e dei tecnici per ripristinare la viabilità.