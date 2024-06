Tutti al mare. Anzi, tutti fermi in FiPiLi: traffico nel caos verso Livorno, code di oltre 8 chilometri

Firenze, 22 giugno 2024 – Sabato mattina, il giorno migliore per andare al mare. O anche per rimanere bloccati in FiPiLi. È quello che succede sulla strada di grande comunicazione, dove stamattina il traffico – come molto spesso succede nel weekend – è andato completamente nel caos in direzione Livorno.

La situazione peggiore si è registrata intorno alle ore 11 tra Santa Croce sull’Arno e Pontedera, dove sono state registrate code anche oltre gli otto chilometri.

Il traffico in FiPiLi registrato dal portale Muoversi in Toscana

Come al solito tanta ironia sul gruppo Facebook ‘I Dannati della FiPiLi’. “Uscite a San Miniato, ho fatto un sughino di carne. Butto le tagliatelle all’uovo, vi aspetto!”, scrive un utente. “Noi apparecchiamo la tavolata sulla corsia di destra, tanto è libera”, scherza un’altra ‘dannata’.