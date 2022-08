Incidente in Fipili a Scandicci, "Auto contromano, vari mezzi coinvolti"

Firenze, 8 agosto 2022 - Paura nella notte tra domenica e lunedì in Fipili . C'è stato un incidente con tre auto coinvolte nel tratto all'altezza dell'uscita di Scandicci, in direzione Firenze. Tre le auto coinvolte. Tutte sarebbero state colpite da un'auto contromano, diretta in direzione Livorno ma sulla corsia in direzione Firenze.

Il traffico è stato subito bloccato e in zona sono affluiti il 118 e la polizia stradale . Cinque le persone rimaste ferite, tutte tra i 32 e i 44 anni. Sono state portate in ospedale. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Ma la paura è stata tanta. Poteva davvero essere una strage.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23.30. Poco prima, nelle app di traffico, diversi automobilisti avevano segnalato un veicolo contromano che da Firenze andava verso Livorno ma in corsia nord. L'automobilista avrebbe percorso contromano almeno tre chilometri.

Le prime segnalazioni di un'auto contromano arrivavano infatti da viale Etruria . Poi quella corsa folle, metro dopo metro, con le auto che hanno cercato di schivare quel mezzo impazzito che andava verso Livorno.

Fin da subito sono state pesanti le ripercussioni al traffico. Gli automobilisti che andavano in direzione Firenze sono stati fatti uscire a Scandicci ma, giocoforza, sulla Fipili si sono create lunghe code dovute all'effetto imbuto. Appesantita notevolmente di conseguenza anche la viabilità ordinaria all'interno di Scandicci. Intorno alle 1.30 la situazione è tornata alla normalità. I mezzi sono stati rimossi e la strada è tornata libera.

Un nuovo episodio dunque di auto contromano in Fipili . Non si contano ogni anno i casi del genere. In alcune di queste situazioni il sangue freddo degli automobilisti che si vedono arrivare una macchina contromano è decisivo per evitare incidenti. Altre volte non è così. A maggio un giovane, Jacopo Varriale , è morto dopo aver imboccato contromano la Fipili in provincia di Pisa, schiantandosi poi contro l'auto con a bordo quattro giovani, tutti feriti gravemente.