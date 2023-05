Firenze, ancora un incidente ferroviario. La ricostruzione dell’accaduto

Firenze, 5 maggio 2023 – Il terzo incidente in poche settimane e l'allarme che scatta. Per questo stamani a Firenze l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa) ha effettuato un sopralluogo, dopo l'incidente in zona Romito, con un treno regionale, senza passeggeri, che è uscito dai binari mentre andava verso il deposito.

In precedenza il 18 aprile due treni si tamponarono all'Olmatello e il 20 aprile ci fu il deragliamento di un convoglio merci alla stazione di Castello, che paralizzò il traffico ferroviario in tutta Italia. Restando in Toscana problemi si sono verificati anche a Viareggio.

Il sopralluogo di stamani si è svolto al 'Deposito locomotive' della stazione di Santa Maria Novella ed è iniziato intorno alle ore 9. E' stata fatta una ricostruzione di quanto avvenuto al momento dello svio del treno regionale: oltre all'infrastruttura è stato visionato anche il materiale rotabile incidentato.

Niccolò Gramigni