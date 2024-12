Incidente domestico a Reggello: uomo cade da 8 metri, fratture ma fuori pericolo

Se l’è cavata solo con qualche brutta frattura, ma non è in pericolo di vita nonostante una caduta da un’altezza di ben 8 metri. È andata incredibilmente bene a un uomo di 29 anni di Reggello, vittima di un incidente domestico. È successo nella prima serata di mercoledì. Dalla ricostruzione dei fatti, l’uomo era impegnato a casa sua, in località Vaggio, nel sistemare una tenda. La finestra alla quale doveva mettere il tendaggio sembrava chiusa; lui è salito su una sedia o uno scaleo e si è messo all’opera. Probabilmente si è appoggiato con la schiena alla persiana per poter fare più forza sulle braccia e mantenere l’equilibrio.

Ma quella persiana che sembrava ben chiusa, in realtà era solo poggiata: si è improvvisamente spalancata sul vuoto e l’uomo, che non è riuscito a riprendere l’equilibrio, è caduto di sotto, atterrando sulla strada sotto casa dopo un volo di 8 metri. Subito sono stati allertati i soccorsi e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati sia due mezzi della Croce Azzurra di Reggello e della Croce Rossa di Incisa che l’automedica del Valdarno fiorentino.

Medici, infermieri e operatori hanno prestato immediatamente le prime cure all’uomo già sul posto, per poi immobilizzarlo e trasportarlo in ambulanza fino all’ospedale di Ponte a Niccheri dove è stato ricoverato al pronto soccorso in codice rosso. Sono numerose le fratture che ha riportato nel terribile impatto: i medici hanno riscontrato un importante trauma addominale, oltre a significativi traumi al bacino e alla spalla. Ma l’uomo non è mai stato in pericolo di vita.

Già ieri, riferiscono dall’ospedale Santa Maria Annunziata e dalla Asl Toscana Centro, stava molto meglio. Sarà tenuto in osservazione ancora qualche giorno per precauzione e per le cure necessarie, poi potrà tornare nella sua casa di Vaggio. Il terribile incidente domestico, che ha per fortuna un lieto fine, riporta alla memoria quello avvenuto nel luglio scorso solo a qualche chilometro di distanza da Vaggio: una donna di 78 anni è caduta dalla terrazza della sua casa a Rignano capoluogo, dopo un volo di ben 5 piani. Anche nel suo caso, dalla ricostruzione dei fatti, si sarebbe sporta eccessivamente nel provare a sistemare da sola una tenda. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare e l’incidente domestico si è rivelato fatale.