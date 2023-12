Incidente di Natale a Bilancino. Sabato l’ultimo saluto alle vittime

Resteranno uniti per sempre Ester Raccampo ed Edoardo Lombardi. I genitori di lui, da Pistoia, lo hanno detto con semplicità: "Stavano insieme nella vita, continueranno a stare accanto per sempre". Già i due giovani lo sono stati, in modo tremendo, nel loro ultimo respiro, dentro le lamiere accartocciate dallo scontro frontale avvenuto il giorno di Natale sulla strada , mentre rientravano alla loro abitazione di Borgo San Lorenzo, dopo il pranzo a Pistoia. E già ieri le loro salme erano esposte, una accanto all’altra, nella cappella della Misericordia di Borgo San Lorenzo, con tanta gente, tanti amici, colleghi di lavoro, che sono andati a trovarli, per una preghiera, per un ultimo saluto. E saranno sicuramente in tanti, sabato mattina a dare ai due ventinovenni insegnanti mugellani l’estremo, commosso saluto, nella pieve di Borgo San Lorenzo. Anche lì arriveranno insieme, per la Messa funebre, fissata per domani alle ore 10. E poi saranno sepolti accanto nel cimitero della Misericordia. Nella stessa mattina , alle 10.30 si terrà anche il funerale di Leonardo Nutini, 58 anni, la terza vittima dell’incidente. Le esequie saranno celebrate nella pieve di San Piero a Sieve.

Paolo Guidotti