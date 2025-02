Un’altra mattinata di passione in FiPiLi: incidente e code verso Firenze

Firenze, 24 febbraio 2025 – Un’altra mattinata di passione, l’ennesima, in FiPiLi. Prima c’era stato un incidente, avvenuto intorno alle 7,45, tra gli svincoli di Empoli Centro ed Empoli Ovest in direzione Pisa, poi un tamponamento avvenuto tra Lastra e Signa e Scandicci verso Firenze. Nella zona, quotidianamente messa a dura prova dal traffico e dai rallentamenti che si generano intorno all’ingresso in A1, si è creato il caos.

Le code hanno superato anche i 4 chilometri. Ad aggravare la situazione ci si è messa la pioggia. Lo scontro, in base a quanto appreso, avrebbe coinvolto due veicoli. Un uomo di 49 anni è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato in ospedale in codice verde.