Travolto da un’auto, muore in strada uomo di 59 anni

Greve in Chianti, 3 ottobre 2024 – Tragico incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, 3 ottobre: un uomo di 59 anni è stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada. E’ successo poco dopo le 7 sulla strada regionale 222 Chiantigiana, all’altezza de La Martellina, davanti al civico 20 di via della Montagnola. Il 59enne usciva dal bar dove era stato a fare colazione e mentre stava per attraversare la carreggiata è stato investito dall’auto. A dare l'allarme ai soccorritori il barista.

Sul posto, oltre i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 59enne, sono intervenuti la polizia locale di Greve in Chianti e i carabinieri della stazione di Strada in Chianti per la gestione della viabilità. L’incidente ha causato il blocco del traffico in entrambe le direzioni, con moltissimi mezzi incolonnati.