Auto ribaltata, incidente a Careggi: un anziano portato in ospedale

Firenze, 30 aprile 2025 – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 30 aprile, in zona Careggi a Firenze. È successo intorno alle 16 in via della Quiete, nel tratto tra via di Quarto e via Monna Tessa.

In base alle prime informazioni, un’auto si è ribaltata in seguito a un tamponamento a catena. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale. Un uomo di 86 anni è rimasto ferito, non in gravi condizioni, e trasportato all’ospedale Careggi. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco.

Via della Quiete è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Ora, ore 18, risulta riaperta.