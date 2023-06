Campi Bisenzio, incidente tra quattro auto: tre feriti

Campi Bisenzio (Firenze), 27 giugno 2023 – Incidente a Campi Bisenzio nel tardo pomeriggio. Quattro auto sono rimaste coinvolte in un sinistro in via Leonardo da Vinci, al km 9. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, di cui una rimasta bloccata all’interno del proprio mezzo.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la persona rimasta bloccata. Intervenuti anche i soccorritori del 118. I vigili del fuoco hanno anche provveduto alla messa in sicurezza delle vetture incidentate e della strada.