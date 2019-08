Campi Bisenzio (Firenze), 31 agosto 2019 - Incidente mortale questa notte dopo le 1,30 a Campi Bisenzio. Un uomo di 52 anni, di origine marocchina, che stava transitando in scooter in via Paolieri è deceduto dopo che il suo motorino si è scontrato frontalmente con un'auto che proveniva dalla direzione opposta e che stava sorpassando un'altra vettura.

Per il 62enne, nonostante il tempestivo soccorso dei medici del 118, non c'è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Sul conducente della vettura sono stati eseguiti gli esami tossicologici e alcolemici di rito di cui è ancora atteso l'esito. sul posto anche i carabinieri di Campi Bisenzio.