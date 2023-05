Incidente A1, scontro fra auto in galleria: lunga coda verso Roma. Due feriti

Potrebbe interessarti anche

Maltempo nell'Alto Mugello, ancora problemi per la viabilità

Maltempo in alto Mugello, Giani: “Dichiarato lo stato di emergenza regionale”

Fiorentina in finale, la follia dei tifosi: “Ho svegliato tutto il condominio. Provinciali? Noi siamo Firenze”

Cronaca

Maltempo in Toscana, scuole chiuse in alto Mugello per l’allerta meteo