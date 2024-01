Firenze, incidente frontale sul viale dei Colli: coinvolta un’auto della polizia

Firenze, 21 gennaio 2024 – Un’auto della polizia è rimasta coinvolta in un incidente frontale avvenuto nel tardo pomeriggio sul viale dei Colli, all’altezza degli impianti sportivi degli Assi.

Secondo una prima ricostruzione, una macchina avrebbe invaso la corsia impegnata dall’auto della polizia, con due agenti a bordo, impiegati in un servizio di controllo del territorio.

Impatto forte - sono scoppiati gli airbag - ma fortunatamente con conseguenze non serie per tutti gli automobilisti rimasti coinvolti, che sono stati comunque presi in carico dai sanitari del 118.