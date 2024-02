Incidente all’alba. Un 23enne in gravi condizioni

Le prime luci dell’alba stavano per fare capolino sulla campagna mugellana ed il vicino castello di Cafaggiolo, quando ieri mattina, a poche centininaia di metri dallo storico edificio, il fato ha teso una trappola a un giovane di soli 23 anni, che con la propria auto è andato a sbattere violentemente contro un albero, ed è stato poi portato in ospedale in codizioni molto gravi. Erano le 5.30, l’uomo procedeva su via Nazionale verso San Piero a Sieve con la sua Volkswagen Golf. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, appena oltrepassati il castello e la curva seguente, dove fino a pochi anni fa si trovava un noto ristorante, ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada sulla destra, abbattendo un cartello stradale e poi finendo la sua corsa contro il grosso albero, con un urto molto violento che ha praticamente distrutto l’auto. Poi il silenzio della mattina è stato squarciato solo dalle sirene dei soccorritori. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco da Barberino di Mugello, i sanitari del 118 ed i Carabinieri. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre il giovane dalle lamiere della vettura accartocciata, poi lo hanno affidato alle cure dei sanitari. Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti, è stato portato all’ospedale di Careggi in codice rosso, e i medici si sarebbero riservati la prognosi. Il ragazzo, originario della Romania, risulta residente a San Godenzo, nella frazione di San Bavello. Ora spetterà ai Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi, ricostruire con esattezza quanto accaduto. Il giovane, al momento dello scontro, era solo in auto; e nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Ci sarà da capire, quindi, il motivo per cui l’auto è finita fuori strada, valutando l’ipotesi di un colpo di sonno, la velocità e altre variabili.