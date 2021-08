Firenze, 4 agosto 2021 - E' stato riaperto il tratto sull'A/1 tra Incisa e Firenze Sud rimasto anche temporaneamente chiuso a causa di un incidente di un mezzo pesante al km 305, l'autocisterna di un autospurgo che si è ribaltata. Sul luogo dell'evento attualmente si circola su due corsie, riferisce Autostrade per l'Italia, e si registrano 6 chilometri di coda in diminuzione tra i caselli Valdarno e Incisa in direzione di Firenze formatisi per l'uscita obbligatoria istituita a Incisa e ora rimossa. Il traffico era stato fermato per consentire i soccorsi al conducente rimasto ferito e la rimozione del mezzo.

