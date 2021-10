Firenze, 29 ottobre 2021 - Un'altra giornata da incubo per il traffico, soprattutto in un giorno caldo per la viabilità autostradale nel primo giorno di miniesodo per il ponte festivo dei Santi. Già stamani si era registrata una lunga coda sulla A1 in direzione Firenze per un incidente, nel pomeriggio poi il traffico è stato molto sostenuto per tutta la giornata con tempi di percorrenza da incubo in particolare da nord verso sud.

Poco dopo le 19,30, però, la situazione è particolarmente peggiorata per un incidente (che alle 20,45 risultava risolto) che ha provocato circa 10 chilometri di coda sul tratto dell'Autostrada del Sole compreso tra Calenzano e il bivio per la Direttissima in direzione Bologna all’altezza del km 262,7.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Il traffico transita su tutte le corsie.

Le code a tratti proseguono poi fino a Incisa Reggello per traffico intenso.