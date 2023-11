Incidente a Bagno a Ripoli: tre auto coinvolte

Bagno a Ripoli (Firenze), 1 novembre 2023 – Incidente in via Roma a Bagno a Ripoli dove nella serata di oggi 1 novembre, tre auto si sono scontrate. Poco prima delle 20 i vigili del fuoco di Firenze e del distaccamento di Pontassieve sono giunti sul posto. All'arrivo delle squadre gli occupanti erano già stati presi in carico dal personale sanitario. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona per permettere il defluire della viabilità e il soccorso delle persone coinvolte. Presenti anche i carabinieri.