Firenze, 14 febbraio 2020 - Una 48enne e la sua figlia di 10 anni sono state investite da un'auto questa sera intorno alle 19 mentre attraversavano la strada a Firenze, in via San Mauro a Cintoia. Entrambe sono rimaste ferite in modo non grave. Sul posto la polizia municipale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto, e i sanitari del 118. Mamma e bimba sono state portate in ospedale per le cure del caso. Il conducente dell'auto si è fermato a prestare soccorso.

