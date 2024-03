Inchiesta: i ragazzi di Borgo e la mobilità alternativa

Un quadro tra luci e ombre. E’ quello che emerge da un ampio questionario sull’uso della bicicletta che abbiamo preparato e sottoposto a tutti gli oltre 500 studenti della nostra scuola. Dalle risposte ricevute emerge che oltre il 90% degli intervistati possiede una bicicletta ma solo il 3% la utilizza per andare a scuola. La maggior parte delle studentesse e degli studenti infatti la utilizza soltanto di media una volta al mese, principalmente per ragioni di svago, per percorrere piccole distanze e per andare a casa di amici o parenti. Perché questo dato così scarso? In parte dipende dalla grandezza del comune di Borgo San Lorenzo: 1/3 dei nostri compagni pensa che il nostro paese non sia molto adatto per gli spostamenti in bici, con tante frazioni distanti dal capoluogo anche parecchi chilometri e differenze altimetriche. Il motivo principale però pare essere la sicurezza. Il 60% ha paura dei rischi della strada e il 38% ha rischiato di essere investito. Le ciclabili sono presenti in paese, ma solo il 34% le utilizza. Il 51% pensa che le utilizzerebbero maggiormente se fossero più sicure e sempre un ragazzo su due afferma di utilizzare la bici su strada "nonostante" i rischi che ciò comporta. A proposito di sicurezza, il casco è utilizzato dal 69% degli intervistati. Riguarda alla dotazione, il 51% circa ha una mountain bike, gli altri normali bici da strada. Meno della metà degli intervistati si dicono appassionati di ciclismo: come sport è seguito solo dal 9% e soltanto il 20% conosce il nome di qualche ciclista famoso. Il questionario si concludeva con la possibilità di dare un consiglio per migliorare la circolazione delle biciclette nel nostro paese: la maggioranza ha risposto chiedendo la massima attenzione dei guidatori in ogni momento della giornata.