Inchiesta sulla Fondazione Open, il Senato dice no al sequestro delle chat di Matteo Renzi

Roma, 13 marzo 2023 – La Giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta della procura di Firenze per il sequestro della corrispondenza elettronica (in particolare le chat) di Matteo Renzi, nell'ambito della inchiesta sui presunti finanziamenti illeciti della Fondazione Open. Tutti i gruppi, tranne M5s, hanno votato a favore della proposta del relatore, Meinhard Durnwalder, che chiedeva di respingere la richiesta dei Pm. Ora dovrà esprimersi l'aula di Palazzo Madama.