Incentivi ai commercianti: "Retrofront Pd"

"Un clamoroso dietrofront del PD sugli incentivi ai commercianti". La denuncia arriva dal capogruppo Lega Daniele Baratti: "Ad aprile – spiega - avevamo ottenuto in Consiglio un consenso unanime per la nostra proposta di istituire un bando per fornire incentivi ai commercianti del territorio. Dopo mesi di attesa, ho presentato un’interrogazione per ottenere chiarimenti. Contrariamente a quanto concordato, l’amministrazione ha deciso di cambiare direzione. Questa decisione sembra essere influenzata da problemi di risorse nel bilancio, quindi non sarà emesso alcun bando. Se in passato avessimo evitato spese superflue oggi potremmo sostenere i commercianti per favorire la crescita economica nel nostro contesto locale". Baratti esprime poi disappunto anche per la mancanza di azioni concrete, da parte del Comune, per rivitalizzare la piattaforma "Calenzano shopping".