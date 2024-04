Incendio nella cucina di un ristorante, chiusa via Pacinotti

Firenze, 15 aprile 2024 – Incendio in un ristorante in via Pacinotti, a Ponte al Pino. E’ accaduto oggi pomeriggio, 15 aprile, intorno alle 17.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, che hanno spento le fiamme. Danneggiata la cucina del locale, dalla quale sarebbe partito il rogo, e fortunatamente non ci sono persone coinvolte. I vigili del fuoco si sono occupati anche della messa in sicurezza e della bonifica dei locali. La strada è stata chiusa e sul posto, per regolare la viabilità, sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale.