Incendio a Sesto Fiorentino, fiamme e esplosioni nel rogo di un camper

Sesto Fiorentino (Firenze), 29 giugno 2023 – Una alta e densa colonna di fumo nero visibile in buona parte della Piana, oggi pomeriggio intorno alle 15. A provocarla è stato un incendio scoppiato in un terreno nelle vicinanze di via Pasolini a Sesto Fiorentino, a due passi dal centro commerciale e dal polo universitario. Scoppiato è il termine giusto visto che durante il rogo si sono udite due forti esplosioni.

A finire in cenere è stato un camper, per cause ancora da accertare; probabilmente le esplosioni sono da ricondurre al serbatoio o a delle bombole presenti nel mezzo o nei paraggi. Le fiamme hanno interessato anche una parte di sterpaglie.