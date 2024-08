Incendio in un palazzo di via Ghibellina. Fiamme in quattro case e famiglie evacuate

I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti ieri notte all’1.25 in via Ghibellina angolo Borgo Alleghi, per un incendio in appartamento, che si è velocemente propagato, tramite una corte interna non accessibile, ad altri 3 appartamenti situati a vari livelli. Due le squadre inviate sul posto e mezzi di supporto come l’autoscala, l’autobotte e il carro aria. Non ci sono stati feriti.

Sul posto anche il personale della Protezione Civile del comune di Firenze per la sistemazione di due famiglie dato che la loro casa rimane non fruibile. Altre famiglie, al termine delle operazioni, sono potute rientrare. Il traffico in zona è stato interrotto fino a ieri mattina e dopo lo spegnimento del fuoco sono partite le complesse operazioni di bonifica dei locali. Il 118 è intervenuto per la segnalazione di un uomo e una donna con necessità di soccorso, ma con conseguenze che risultano lievi.

Gli assessori Laura Sparavigna (con delega alla protezione civile) e Nicola Paulesu (sociale) si sono recati sul luogo per un sopralluogo in via Ghibellina. "A nome dell’amministrazione comunale ringraziamo le squadre dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, della Polizia municipale e i tecnici della direzione Servizi sociali che fin da subito sono intervenuti in via Ghibellina", hanno dichiarato.

I servizi sociali, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, hanno proposto ai residenti "alloggi alternativi per coprire l’emergenza, reperiti dalla protezione civile e sono già stati concordati appuntamenti, sempre con i servizi sociali, per definire in caso di bisogno un percorso di assistenza fino al superamento delle criticità".

I vigili del fuoco stanno indagando ora sulle cause dietro l’incendio scoppiato nel cuore della notte. Verrà poi stilata una relazione tecnica. Ad agevolare il rogo tra più abitazioni anche la presenza di una corte interna che collega alcuni appartamenti appartamenti del palazzo. Sul posto anche la polizia municipale per gestire la viabilità.