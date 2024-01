Incendio a Calenzano, a fuoco un’abitazione. Fiamme sul tetto e al primo piano

Calenzano, 8 gennaio 2024 – Incendio in un’abitazione in località Casaglia zona Ponte Nuovo, nel Comune di Calenzano. Le fiamme hanno avvolto il tetto, ma non si registrano feriti.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e del distaccamento di Calenzano e di Fi-Ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti ieri sera intorno alle 20,45. Con tre squadre, ed altri automezzi in supporto, hanno raggiunto l’abitazione, ed effettuato la rimozione di alcuni pannelli solari posizionati sul tetto dell’edificio per poi procedere con l’importante il lavoro dei Vigili del fuoco per la rimozione dei laterizi e dei materiali di coibentazione sottostanti del tetto ventilato, che ha permesso di estinguere l’incendio alle ore 1:00. Successivamente sono proseguite le operazioni di bonifica.

Non si segnalano infine danni alla struttura, limitando la non fruibilità solo di alcuni vani situati al primo piano della colonica.