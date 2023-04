Incendio boschivo doloso I forestali denunciano un uomo

Denunciato per incendio boschivo colposo. È successo a Mercatale, nel Comune di San Casciano. I carabinieri forestali della stazione chiantigiana erano intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione di un incendio arrivata dalla Sala operativa unificata permanente (Soup) della Regione. Sul posto avevano verificato che era in corso un incendio boschivo di tipo radente, in un bosco ceduo di specie quercine, al confine con abitazioni. I carabinieri forestali hanno svolto una ricognizione dell’area, pari a 4.219 metri quadrati, percorsa dalle fiamme.

E hanno proceduto ad effettuare il rilievo della stessa con strumentazione gps in dotazione. Le indagini avviate, finalizzate alla ricostruzione dell’origine dell’incendio, si sono avvalse del "metodo delle evidenze fisiche" (Mef), che consente di capire l’evoluzione di un incendio forestale attraverso la "lettura" e lo studio delle tracce o segni che il fuoco nel suo passaggio ha lasciato sulla vegetazione e determinarne il punto d’origine. Questo consente di poter classificare la causa dell’incendio, se colposa o dolosa.

Dall’analisi della forma dell’area, i forestali hanno individuato il punto da dove sono partite le fiamme. Si tratta di un luogo a margine del giardino di pertinenza di una civile abitazione. In questo punto i militari hanno rinvenuto un cumulo di cenere proveniente dalla pulizia di un camino, che a seguito di ulteriori accertamenti è risultato essere stato incautamente lasciato lì da un abitante del posto. Che è stato individuato e segnalato all’autorità giudiziaria.

Andrea Settefonti