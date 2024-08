Incendio a Lastra a Signa in un campo con 4mila pannelli solari

Lastra a Signa (Firenze), 9 agosto 2024 – Poco dopo le 13 di oggi, 9 agosto, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti in via del Pollaiolo a Lastra a Signa dove un incendio è divampato in un campo. Sul posto anche il personale Antincendi boschivi (AIB) della Regione Toscana.

Nell’appezzamento di terra sono installati più di 4000 pannelli solari che, secondo quanto appreso non sono stati danneggiati dalle fiamme. A fuoco la sterpaglia presente alla base dei pannelli che sono staccati da terra.