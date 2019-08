Firenze, 15 agosto 2019 - Un incendio è divampato dopo le 14 in un’oliveta in via di Naiale a Lastra a Signa. Le fiamme hanno minacciato anche alcune abitazioni che fortunatamente non sono state poi lambite dal rogo. Il fuoco ha però distrutto alcuni annessi agricoli. La colonna di fumo era visibile anche dalla superstrada Firenze Pisa Livorno. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i volontari della Racchetta. I lavori di bonifica proseguiranno per tutto il pomeriggio fino allo spegnimento di tutti i focolai.

Il personale addetto al controllo ed al monitoraggio degli incendi ricorda che raccomanda che è in vigore il divieto assoluto di abbruciamenti fino al 31 agosto.