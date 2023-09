Inaugurazioni Aree Fitness a Vicchio e Vaglia - ANCI Toscana

Grazie alla partecipazione al bando "Sport e salute nei parchi", emesso da Anci e da Sport e salute Spa, anche i comuni di Vicchio e Vaglia si sono dotati di nuove aree fitness, installate nei parchi, con attrezzature fisse dotate di qr code per consultare guide sui movimenti più corretti. A Vicchio le nuove dotazioni, nell’area verde di via Costoli, saranno inaugurate stamani alle 10.30 alla presenza del sindaco Filippo Carlà Campa, che porterà i saluti di Anci Toscana, dell’assessore allo Sport Rebecca Bonanni e del coordinatore di Sport e salute toscana Alessandro Viti; nell’occasione verranno svolte attività dimostrative insieme ai ragazzi delle associazioni sportive. A Vaglia le attrezzature si trovano già nell’ex area tennis, in centro, e sono state presentate dall’assessore Riccardo Impallomeni, che ha rivolto un appello alla cittadinanza perché vengano usate correttamente: "Usatele bene, non danneggiatele né imbrattatele, sono un bene pubblico, della comunità, di tutti noi, costano tanto, abbiatene cura".

Nicola Di Renzone