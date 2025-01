Inaugurazione per ’La sottile linea’. Alla Casa delle donne 12 illustratrici con un’ode al mondo della natura

La Casa delle Donne a Firenze apre l’anno con una esposizione dedicata al mondo della natura e delle donne che in quell’ambito ci lavorano. Dodici mesi, dodici illustrazioni, dodici illustratrici, dodici mieli differenti. E, così, oggi alle 18 si inaugurerà ’La sottile Linea’ con in esposizione le dodici illustrazioni di altrettante artiste. Dodici illustratrici e dodici essenze botaniche: sono quelle con cui le api creano degli unici mieli. In Italia se ne producono alcune decine di mieli monoflora che rispecchiano la varietà e complessità di una biodiveristà così ricca. E come ogni miele ha la sua carta di identità nel sapore ogni artista la ha nel tratto. Monica Gori, Roberta Chia, Veronica Grassi, Francesca Ballarini, Giada Ungredda, Marta Scalvi, Marta Mocciaro, Alessandra Lodrini, Clarissa Cozzi, Laura Fratangelo, Paola Pappacena, Delia Pistacchio sono le illustratrici coinvolte in questo progetto di passione ed amore per la natura.