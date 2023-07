Inaugurazione dei nuovi giochi per bambini a Signa

Taglio del nastro per i nuovi giochini a molla donati alla comunità di Signa dall’associazione Pollicino Onlus. In particolare, un gioco è stato inaugurato nel giardino della scuola Rodari e uno di fronte al Circolo Mcl Rivo Brogi di Sant’Angelo a Lecore. "Un ringraziamento da parte nostra va ad AssoAlbania e alla compagnia teatrale "Il Chiodo Fisso" – spiegano i rappresentanti dell’associazione Pollicino Onlus - per aver partecipato al progetto ‘Un giochino per ogni Parco’ contribuendo alla sua realizzazione. Siamo pronti a collaborare ancora per portare avanti insieme ulteriori iniziative". L’obiettivo del progetto è rinnovare i giochi a disposizione dei più piccoli nelle varie aree verdi della zona, in modo da dare risposta sia alla normale usura provocata dal tempo e dagli agenti atmosferici, sia agli atti vandalici e ai danneggiamenti che purtroppo periodicamente vedono come vittime le varie attrezzature pubbliche.