In provincia di Spezia la casa dove si potrà suonare come Paganini

Carro, in provincia di La Spezia, è la patria degli avi di Niccolò Paganini e non a caso da molti anni sede principale di un Festival intitolato al grande violinista genovese e organizzato dalla Società dei Concerti di Spezia. Negli scorsi mesi Carro ha vinto un bando del Ministero della Cultura finalizzato, su fondi del Pnrr a progetti di rigenerazione del Borgo. Sono arrivate risorse per 1,6 milioni di euro. Ieri, nella sede del Comune di Carro, sono stati presentati i primi risultati delle azioni finanziate dal ministero. Coinvolta da uno degli interventi di punta è l’ex casa degli avi di Paganini, di proprietà del Comune, attualmente sede del Museo Mineralogico, ma che verrà riconvertita in "Casa Paganini Experience": una dimora-museo di nuova generazione, con installazioni immersive, esperienze di realtà virtuale (grazie a una piattaforma all’avanguardia, sviluppata dalla società At media, sarà possibile diventare Paganini, suonando il violino come solo lui sapeva fare), archivio digitale e centro di documentazione dedicati al violinista di fama mondiale, icona dell’Italia nel mondo.

È prevista anche la ristrutturazione di alcuni spazi dell’edificio, come una stanza al terzo piano che diverrà una sala prove a disposizione dei musicisti, e la riqualificazione della piazza parcheggio di accesso al borgo, con elementi di arredo green. Tra gli altri e numerosi interventi qualificanti del progetto, sono previsti anche il potenziamento dei servizi e degli eventi collegati al Festival Paganiniano, iniziative educative per la formazione all’ascolto musicale e una serie di azioni istituzionali relative al progetto European Paganini Route, l’itinerario culturale dedicato a Niccolò Paganini, il cui presidente è Nicola Costa. Un’azione che coinvolge 13 Paesi europei ed è prossima al pronunciamento ufficiale da parte delle autorità del Consiglio d’Europa. Un riconoscimento che porrà il borgo di Carro al centro di uno dei più importanti itinerari europei nel settore del turismo culturale, l’unico dedicato a un grande musicista italiano.