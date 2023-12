In platea con un solo abbonamento, torna PassTeatri e PassGiovani

Tredici teatri, 40 proposte teatrali, sei spettacoli, un solo abbonamento: questi i numeri di ‘PassTeatri’, il ticket trasversale creato da Firenze dei Teatri, associazione presieduta da Andrea Bruno Savelli, che permette di assistere a 6 spettacoli a scelta nei tredici teatri che hanno aderito al prezzo calmierato di 48 euro. Non solo, perché ‘PassGiovani’ consente agli spettatori under 30 di comporre con soli 30 euro il proprio carnet di 6 spettacoli con una selezione di appuntamenti pensata appositamente (info www.firenzedeiteatri.it). La rassegna è sostenuta da Città Metropolitana, Fondazione CR Firenze e Unicoop Firenze e si pone l’obiettivo di attivare un circolo virtuoso aprendo a nuovi spettatori la varietà del panorama teatrale fiorentino. Non a caso, Teatro del Maggio, Teatro della Pergola e Teatro di Rifredi offrono la possibilità ai detentori dell’abbonamento di acquistare ingressi a prezzo scontato (8 euro per i detentori di ‘PassTeatri’ e 5 euro per ‘PassGiovani’) per 10 spettacoli scelti, a ulteriore dimostrazione della volontà dell’associazione di costruire una rete di collaborazione fra i teatri e gli organizzatori di eventi culturali sul territorio. Teatro Cantiere Florida, Teatro di Cestello, Teatro Le Laudi, Teatro Lumie`re, Teatro Puccini, Teatro Reims, Teatro delle Spiagge e Teatro Verdi a Firenze, Teatro Comunale di Antella, Teatro Corsini di Barberino del Mugello, TeatroDante Carlo Monni di Campi , Teatro delle Arti di Lastra e Teatro Manzoni a Calenzano i teatri che aderiscono al progetto. Tanti anche i nomi di spicco: Paolo Hendel, Isabella Rossellini, Ottavia Piccolo e Fabio Canino, solo per citarne alcuni. "Anche quest’anno – dice Savelli - siamo felici di dare la possibilità ai cittadini, per le feste, di regalare il teatro: non solo uno spettacolo, non solo nella propria sala di fiducia, ma in tanti spazi di valore e qualità diffusi sull’area metropolitana di Firenze".

Pier Francesco Nesti