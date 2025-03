In partenza i farmaci raccolti per il Congo

È In partenza per il Centre de santé Maria Cristina Ogier nel villaggio di Nkongolo Monjii, nella regione del Kasai centrale in Repubblica Democratica del Congo, un prezioso carico di medicinali. Farmaci che per noi sono facilmente reperibili, ma che per quei territori possono rappresentare dei salvavita: antibiotici, medicinali per verminosi, per l’epilessia e per il diabete, antidiarroici, paracetamolo, ibuprofene, antimalarici, siringhe, cotone idrofilo e acqua ossigenata sono il dono che arriva dalla generosità di chi in questi giorni è passato dalla farmacia La Certosa di Tavarnuzze.

Insieme all’Istituto Maria Cristina Ogier, nell’anniversario della morte della venerabile fiorentina, ha avviato una raccolta straordinaria di farmaci e materiale sanitario che, attraverso il Centro missionario medicinali, verrà recapitato in Congo all’istituto fondato dall’associazione "Grazie a piene mani". "I clienti si sono dimostrati molto sensibili - dicono orgogliosi i titolari della farmacia Federico Agostini e Lucia Mazzocchi -. Abbiamo visto il desiderio di una solidarietà e di una generosità che hanno spinto ciascuno a dare il proprio contributo".

Manuela Plastina