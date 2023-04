In moto contro auto Soccorso da Pegaso

Ieri alle 14 a Barberino di Mugello, in via del Lavoro (zona residenziale), si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Subito sono stati allertati i soccorsi; e sul luogo dell’incidente sono giunti i sanitari, i carabinieri e la polizia municipale dell’Unione Mugello.

E’ stato quindi fatto arrivare l’elisoccorso Pegaso, atterrato in un prato vicino; e il conducente della moto, un uomo di 38 anni, è stato portato in elicottero all’ospedale di Careggi. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche il personale addetto all’igiene ambientale, per il ripristino della sede stradale.