In duecento alla ricerca di un lavoro. La speranza passa dal supermercato

Un via vai continuo. Fra chi entra e chi esce dalla porta d’ingresso dell’Hotel Delta Florence. Si sono svolte qui infatti, martedì e mercoledì, le selezioni del nuovo personale da parte di Ipertosano, l’azienda che subentrerà nella gestione di quello che era il punto vendita Carrefour all’interno del Centro commerciale Il Parco. Distante poche centinaia di metri. Speranze, dubbi, incertezze – e anche qualche sorriso – fra i tanti che nella giornata di ieri si sono presentati al colloquio. Su appuntamento e in più turni. Tanti anche quelli che sono tornati indietro e che erano arrivati, curriculum fra le mani, desiderosi di farsi conoscere e di presentarsi. Ma senza appuntamento.

Con una stima di circa 200/250 persone alla ricerca di occupazione. Chi della prima, chi invece per cambiare lavoro, chi per arrotondare perché nel frattempo sta facendo l’università. Tante le posizioni aperte (dalla macelleria alla panetteria, passando per la pasticceria, solo per fare qualche esempio): "Abbiamo avuto un grandissimo riscontro", si è limitato a dire Alessandro, uno dei responsabili. E la conferma di ciò arriva dal fatto che alla fine del mese sono previsti altri due giorni dedicati alle selezioni del personale. E una certezza: martedì prossimo arriveranno le risposte e chi avrà ‘superato l’ostacolo’, dovrà sostenere un altro colloquio.

La prima a entrare, e quindi anche a uscire, è stata Sabatina D’Amico, 50 anni, di Campi Bisenzio, che ci ha spiegato come si è svolta la cosa: "E’ durato un’ora, prima ci hanno illustrato quale sarà il lavoro all’interno del supermercato, poi c’è stato il colloquio vero e proprio, circa mezz’ora". Manuel Falcone invece ha 20 anni, è di Signa ed è uno studente universitario, mediazione linguistica: "Perché ho inviato il curriculum? Perché vorrei entrare anche nel mondo del lavoro e questa mi è sembrata un’occasione significativa". Marco Belli, 21 anni, è sestese, disoccupato: "Voglio iniziare a lavorare", si è limitato a dire.

Un futuro tutto da scrivere è anche quello di Gabriele Pasquini, 50 anni, di Calenzano, anche lui disoccupato: "A questa età da qualcosa bisogna ripartire". Più loquace, infine, Salvatore Mattia, 25 anni, originario di Palermo, ma dal 2012 residente a Firenze: "Frequento l’università, Accademia teatro e cinema, ho mandato il curriculum e mi hanno contattato per fissare un appuntamento. Se dovesse andare bene, ci sarebbe un altro colloquio fra un mese". E tutti incrociano le dita.