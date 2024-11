In classe contro il bullismo con il Lions Club

’InterconNettiamoci… ma con la testa’. Un incontro dedicato alla sicurezza dei ragazzi su Internet e all’utilizzo consapevole della rete quello organizzato, ieri mattina alla scuola media Cavalcanti, dal Lions Club di Sesto e che ha coinvolto alcune classi prime. L’iniziativa, che ha visto come relatore il dottor Francesco Ulivieri, è stata dedicata ai rischi che corrono bambini e adolescenti durante la navigazione in rete: si è parlato allora, tra l’altro, di pedopornografia e cyberbullismo ma anche della possibilità di incorrere nei reati di ingiuria e diffamazione per alcuni commenti o di cadere in truffe, dovendo poi versare denaro. Il prossimo 27 novembre si replica con relatore il dottor Francesco Benelli. Marco Baldinotti, presidente Lions Sesto, auspica "che il progetto possa essere esteso a tutte le scuole".