In anteprima il nuovo ’lungoMarina’ Ecco i lavori al torrente già finiti

Dopo i lavori di completamento della cassa di espansione La Gora a Calenzano per 2 milioni si va verso altri 10 milioni di investimenti per la sicurezza idraulica. Nell’ambito della "Settimana della Bonifica 2023", il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno sceglie il centro commerciale I Gigli per presentare il totale dei lavori fatti e dei prossimi investimenti sul Torrente Marina, una location insolita per il mondo della bonifica ma che serve per sottolineare il grande e legame che c’è tra la sicurezza idraulica e lo sviluppo economico e sociale di una delle aree più produttive della Regione Toscana. Il progetto generale di sistemazione del Torrente Marina, per un quadro dei lavori che complessivamente vale circa 26 milioni di euro, è iniziato nel 2017 con la sistemazione dei primi due lotti di argini destro e sinistro del Marina in prossimità dell’autostrada A11. Da poco, invece ,si è concluso il completamento della cassa di espansione La Gora a Calenzano. In fase di consegna, invece, i lavori (Lotto 2.3.1) per rinforzare gli argini nel tratto intermedio del torrente per circa 1,5 milioni di euro e le opere (Lotto 2.5.A) per rifare le strutture di contenimento del torrente in adiacenza allo Starhotel Vespucci a Campi, per circa 1,7 milioni di euro. "Del I Lotto, quello che prevede infine il rifacimento del Ponte di via Einstein, siamo al momento al progetto definitivo per una stima di circa 10 milioni di euro che serviranno, concluso il lavoro di rifacimento degli argini, a staccare dalle sponde e ad adeguare l’intero sovrappasso viario" fanno sapere dal Consorzio. Restando in zona, è attenzionato speciale anche il Torrente Marinella di Travalle per il quale il Consorzio di Bonifica, in accordo di programma anche con l’amministrazione del Centro Commerciale I Gigli, sta lavorando alla progettazione e alla ricerca dei finanziamenti per ulteriori adeguamenti idraulici per renderlo ancora più sicuro in caso di grandi piene.

B.B.