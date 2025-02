In aiuto delle donne. Apre lo sportello contro la violenza

Nasce lo Sportello Vanessa, dedicato all’ascolto e al supporto per chi subisce violenza di genere. Sarà inaugurato oggi alle 15 nella storica sede della Croce d’Oro di Ponte a Ema in vicolo del Ridi 9/a, a 200 metri dalla sede operativa dell’attiva associazione che fa parte della rete Anpas. Si trova proprio al confine tra i Comuni di Bagno a Ripoli e Firenze e anche grazie a questa posizione strategica diventa il primo sportello antiviolenza sia del territorio ripolese che del quartiere 3.

"Nella prima fase sarà gestito da nostre 4 volontarie – spiega orgoglioso il presidente della Croce d’Oro di Ponte a Ema Niccolò Melchionne -: hanno seguito un lungo e impegnativo corso per poter avviare questo servizio così importante per la popolazione. Sono emozionate. Ma sono le persone giuste per farlo: da anni volontarie della nostra associazione, vivono questa esperienza con grande impegno". Nelle prossime settimane saranno affiancate da altre 6 ‘colleghe’, anche loro impegnate nel corso di formazione del progetto nato da Anpas, il centro antiviolenza Lilith delle Pubbliche assistenze riunite di Empoli e un gruppo di volontarie specializzate per offrire un luogo sicuro alle donne in difficoltà.

"Vanessa" (acronimo di "Volontarie Anpas esperte in sportelli antiviolenza") "vuole essere un segnale forte di solidarietà e aiuto concreto che si affianca a tanti servizi più visibili che portiamo avanti sul territorio. Appena Anpas ha proposto di avviare questa iniziativa nei territori, abbiamo aderito con entusiasmo, mettendo a disposizione la nostra sede storica, in modo da valorizzarla, ma anche dare la giusta discrezione alle persone che vi accederanno".

Fino all’arrivo delle nuove "forze", lo sportello sarà aperto già dal 5 febbraio due volte al mese il mercoledì dalle 18 alle 22, con reperibilità telefonica nei mercoledì di chiusura al 375.9161698 o via mail a vanessa@crocedoroponteaema. Progressivamente, auspicano dalla Croce D’Oro, sarà implementato.

Manuela Plastina