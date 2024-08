Impiegava lavoratore a nero, 12mila euro di multa al titolare del lido

Rio (Livorno), 12 agosto 2024 - E' stato scoperto dalla guardia di finanza un lavoratore in nero in uno stabilimento balneare all'Isola d'Elba, nel comune di Rio (Livorno). Il lavoratore veniva impiegato in totale assenza di qualsivoglia rapporto di lavoro, spiegano i finanzieri, e privo di copertura assicurativa, assistenziale e previdenziale. Al datore di lavoro sono state contestate sanzioni fino ad oltre 12000 euro e la segnalazione all'Inps per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali. Il lavoratore in questione è un uomo di 50 anni, di origine lombarda: al datore di lavoro sono state appunto contestate sanzioni che superano i 12000 euro.