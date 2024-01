Impianti sportivi. Dal Comune 150mila euro

Contributo a fondo perduto a favore delle società sportive. Si tratta di ben 150mila euro che il Comune è in procinto di distribuire ai gestori degli impianti sportivi. A beneficiarne saranno i centri di Anchetta, Tennis Pian di Mugnone, Il Poggioloni di Caldine, l’area verde di Pian di San Bartolo, lo spazio della Casina Rossa di Caldine, le palestra scolastiche di Fiesole e quella di Pian di Mugnone. Il fondo sarà distribuito secondo due criteri: una percentuale fissa del 40% (60mila euro) sarà divisa in parti uguali fra i gestori. Il restante (90mila euro) sarà invece assegnato proporzionalmente al canone di affitto che la società paga per l’uso dell’impianto comunale."In questo modo- spiega il sindaco Anna Ravoni- garantiamo un sostegno equo a tutte le strutture e allo stesso tempo premiano gli impianti con canoni più alti e che hanno avuto maggiori costi di gestione". Lo stanziamento è frutto dell’avanzo libero di bilancio 2022, ratificato a aprile 2023."Finalmente abbiamo rimesso in ordine i conti e trovato ifondi per aiutare l’associazionismo che tanto fa per la collettività e la coesione sociale. Abbiamo iniziato con i gestori degli impianti sportivi, così che possano fare investimenti nelle strutture. Auspico- conclude Ravoni- che il prossimo sindaco prosegue in questa strada, estendendo il contributo anche ad altre associazioni che aiutano l’Amministrazione".

D.G.