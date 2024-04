Impianti sportivi, ampliamento a Le Croci

Via libera della giunta comunale al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’adeguamento dell’impianto sportivo in località Le Croci. Un intervento per cui è previsto un importo totale di 180mila euro totalmente finanziato con risorse comunali. I lavori in ponte prendono le mosse dalla necessità di migliore la ‘dotazione’ esistente costituita da un campetto da calcio con uno spazio del tutto limitato e insufficiente per gli spettatori, una parte dove è presente un tavolo da ping pong e un’area gioco per bambini. L’ipotesi di adeguamento approvata prevede, in particolare, l’ampliamento della zona spettatori e la realizzazione di 11 posti auto lungo via Poggio del Tesoro, operazioni per cui è necessario realizzare uno sbancamento con contestuale costruzione di un muro di sostegno: "La scarpata sopra il campo sportivo delle Croci – dice il vicesindacoAlberto Giusti - verrà riprofilata con un duplice obiettivo: creare un muro di contenimento che eviti nuovi smottamenti e realizzare una gradonata a servizio di spettatori e utenti che non hanno a disposizione uno spazio idoneo. Con l’occasione gli allacci ai sottoservizi per facilitare l’organizzazione di eventi estivi".

S.N.