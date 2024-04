Imparare a fare i genitori: "Bisogna saper dire ’no’ per abituare alle difficoltà"

"Gli adulti? Alcuni sono buoni educatori, altri andrebbero rinchiusi in una stanza finché i giovani non sono diventati adulti". È una delle frasi che l’ex procuratore generale della Corte di appello Beniamino Deidda ha rivolto al pubblico dell’ultimo appuntamento del ciclo di incontri a sostegno della genitorialità promosso e organizzato dal Comune di San Casciano. Deidda è stato chiamato esprimersi sul tema "I ragazzi in un mondo di regole degli adulti". E ha iniziato dall’importanza delle regole. Che, secondo l’ex procuratore, "vanno tenute distinte dai ‘principi’. I principi sono i valori di fondo che ispirano le azioni. Le regole sono uno strumento di attuazione dei principi. Sulle regole si può essere elastici, sui valori no". Quello che serve ai giovani, sono "esempi, anche silenziosi. Le parole sono inutili". Per Deidda importante sono anche i no, " sono un momento essenziale della formazione. I no responsabilizzano e abituano alle difficoltà della vita. Per il resto, i giovani non vanno educati all’obbedienza, ma alla disobbedienza ragionata. Quando è il momento, i cittadini devono sapere dire di no: alle leggi ingiuste, alla violenza, alla prepotenza del potere". Tuttavia i ragazzi sono "portati a rispettare solo le regole che sono compatibili con i valori in cui credono. Rifuggono i comandi autoritari. A volte non osservano regole utili e di evidente significato. I giovani hanno necessità di rifiutare le regole degli adulti per affermarne altre più avanzate, create da loro". Se non vengono rispettate le regole, "il rimedio non è creare un nuovo reato o aumentare le pene, la criminalità si combatte attraverso la politica, non attraverso la galera".

Andrea Settefonti